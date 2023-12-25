Bakan Kacır Çin ziyaretinde bulundu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Çin ziyaretinde 8 şehirde, 2 ulusal hükümet bakanı, 1 eyalet bakanı ile görüşme gerçekleştirdiğini ve 7 şirketi ziyarette bulunduklarını belirtti Kacır, ziyaretinin son gününde Shenzen'de dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi olan BYD Başkanı Wang Chuanfu ve ekibiyle bir araya bulunduklarını, oldukça verimli bir toplantı yaptıklarını ve bu yakın diyaloğu devam ettireceklerini dile getirdi.

Kacır, "Görüşmelerimizde, elektrikli araç ve batarya teknolojilerinde öncü firmaları yatırıma davet ettik. Türkiye, yatırımlarla büyüyecek, üretimle, istihdamla, ihracatla kalkınmaya devam edecek." paylaşımında bulundu.