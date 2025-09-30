Bakan Kacır müjdeyi verdi: 2 milyon TL'ye kadar destek!

Düzenleme: Kaynak: DHA
İş kurma planı içinde olan kişilerle ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır sevindiren haberi verdi. Bakan Kacır, "İş kurmak ve geliştirmek isteyenlere 2 milyon TL'ye kadar destek sunuyoruz" diyerek açıklamada bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, girişimcilerin iş kurma ve geliştirme süreçlerini desteklemek amacıyla 2 milyon TL'ye kadar katkı sunacaklarını duyurdu.

Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon TL'ye kadar destek sunuyoruz. KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği ile imalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerimizin, personel, yazılım, makine-techizat ve kalıp ve hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon TL destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri; 1-31 Ekim 2025" ifadelerine yer verdi.

