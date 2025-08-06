Bakan Kacır, Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Kaynak: DHA
Bakan Kacır, Suriyeli mevkidaşı ile bir araya geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Muhammed Nidal Eş-Şaar ve beraberindeki heyet ile bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Kacır, Türkiye’nin sosyal medya platformu NeXT hesabından görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, “Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Sayın Muhammed Nidal Eş-Şaar ve heyetini Bakanlığımızda ağırladık.

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Birlikte yürüteceğimiz çalışmaları kapsamlı şekilde değerlendirdik. Sayın Bakan ve heyetini ayrıca ASO 1’inci Organize Sanayi Bölge Başkanlığı'nda konuk ettik. Hidromek üretim tesislerini birlikte ziyaret ettik” ifadelerini kullandı.

Görüşme kapsamında; iki ülke arasında ‘Sanayi ve Üretken Sektörlerin Modernizasyonuna İlişkin İşbirliği Protokolü’ de imza altına alındı.

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