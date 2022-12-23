Bakan Karaismailoğlu'ndan ‘MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı değil mi’ sorusuna 'E canım maaşlar da artıyor' dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de konuk olduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu, programın sunucusunun, "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna, "Maaşlar, gelirler de artıyor" yanıtını verdi.

Karaismailoğlu’nun yanıtı şu şekilde:

“Gelirler de artıyor ama bu arada tabii. Bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Sonucunda bunlar bir hesap işi. Aynı şekilde araç muayene ücretleri de var mesela. Sayın Cumhurbaşkanlarımız uygun görürse onu da düşürebilir. Artış oranını tamamına uygulamayabilir”