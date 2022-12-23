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  • Bakan Karaismailoğlu'ndan ‘MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı değil mi’ sorusuna 'E canım maaşlar da artıyor' dedi

Bakan Karaismailoğlu'ndan ‘MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı değil mi’ sorusuna 'E canım maaşlar da artıyor' dedi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, konuk olduğu bir televizyon programında, "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna yanıt verdi. Karaismailoğlu, "Maaşlar, gelirler de artıyor" dedi.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 01:58
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Bakan Karaismailoğlu'ndan ‘MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı değil mi’ sorusuna yanıt: Maaşlar da artıyor

Bakan Karaismailoğlu'ndan ‘MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı değil mi’ sorusuna 'E canım maaşlar da artıyor' dedi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Habertürk TV'de konuk olduğu programda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu, programın sunucusunun, "MTV, kasko, sigorta ücretleri pahalı olmaya başlamadı mı?" sorusuna, "Maaşlar, gelirler de artıyor" yanıtını verdi.

Karaismailoğlu’nun yanıtı şu şekilde:

“Gelirler de artıyor ama bu arada tabii. Bir düzenleme gelmesi gerekiyor. Sonucunda bunlar bir hesap işi. Aynı şekilde araç muayene ücretleri de var mesela. Sayın Cumhurbaşkanlarımız uygun görürse onu da düşürebilir. Artış oranını tamamına uygulamayabilir”

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Adalet Hukuk Liyakat
23.12.2022 10:02
Bu kişi bir bakan. Başka söze gerek yok. Uçtuğunu sananlar nasılsınız.  
 
Kaskocu
23.12.2022 09:52
Atanmış bakanların hepsi aynı sülliyet.Hepiniz yargılanacaksinzi.  
 
Birisi
23.12.2022 09:49
Verdikleri 3 kuruşta gözleri var, zaten onu da elimize geçmeden zamlarla geri alıyorlar. Haram olsun!  
 
TÜM YORUMLAR (33)
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