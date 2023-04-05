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Tarımda yeni dönem başlıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, "Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak. Orman yangınlarında hayatını kaybedenler şehit statüsünde olacak. Dijital uygulamaları güçlendirerek ormanlarımızı daha etkin koruyacağız." dedi.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 10:52
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Bakan Kirişci duyurdu: Tarımda yeni bir dönem başlıyor

Tarımda yeni dönem başlıyor
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Orman Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarımda yeni bir dönemin başladığına dikkati çeken Kirişci, "Bugün yürürlüğe giren kanunlarımızla, bitkisel ve hayvansal üretimde etkin bir planlama yapacağız. Gıda arz güvenliğiyle ilgili olası riskleri minimize edeceğiz. Üretimde sürekliliği sağlayacak ve verimliliği artıracağız. Kanun, ormancılıkta önemli düzenlemeleri de içeriyor. Orman köylüsü ormandan sağlanan gelire ortak olacak. Orman yangınlarında hayatını kaybedenler şehit statüsünde olacak. Dijital uygulamaları güçlendirerek ormanlarımızı daha etkin koruyacağız." ifadesini kullandı.

Kirişci, yürürlüğe giren kanunla, Türkiye'de lif ve tohum amaçlı üretilen kenevirde de yeni bir dönemin başladığına işaret ederek, artık TMO kontrol ve denetiminde tıbbi amaçlı kenevir üretiminin yapılabileceğini kaydetti.

Öte yandan Resmi Gazete'de sertifikalı tohum kullanım desteklerine ilişkin yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına yönelik de açıklama yapan Kirişci, kararla deprem bölgesindeki illerde sertifikalı tohum desteğini yüzde 100 artırdıklarını belirtti. Kirişci, "Örneğin hububatta dekar başına 50 lira olan desteğimizi 100 liraya çıkardık. Ayrıca su kısıtı olduğu Bakanlıkça tespit edilen 11 il ve 52 ilçemizde, yağlık ayçiçeği ekiminde sertifikalı tohumu kullanan üreticimize dekar başına 135 lira desteklemede bulunacağız. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

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