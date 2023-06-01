Bakan Kirişci mazbatasını aldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 28. dönem Kahramanmaraş milletvekilliği mazbatasını aldı.

Bakan Kirişci mazbatasını aldı

AKP Kahramanmaraş birinci sıra adayı olarak 14 Mayıs seçimlerine giren Bakan Kirişci, milletvekili seçildi. Bakan Kirişci, milletvekilliği mazbatasını almak için beraberindeki heyet ile bugün Kahramanmaraş Adalet Sarayı’na geçti. Burada mazbataya imza atan Kirişci, daha sonra AKP il binasına geçti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, yaptığı açıklamada, “Ülkemiz için son derece tarihi dönemeçte bizlere bu görevi nasip eden Rabbim’e hamdediyorum şükür ediyorum. Makamların geçici olduğu bu dünyada aslı olan gök kubbede hoş bir seda bırakmaktır. Nerde olursak olalım bütün temennimiz başarılı hizmetlerle milletimizin gönlünde taht kurmaktır. Rabbim bizleri utandırmasın. Çocuklarımıza ailemize herkese bakacak yüzümüz olsun. Türkiye yüzyılının ülkemize bütün mazlum dünyaya hayırlı mübarek olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

Öne Çıkanlar
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Şansal Büyüka'dan çok konuşulacak Süper Lig değerlendirmesi. Yeniçağ'a özel açıkladı
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç kararını verdi
Ali Koç kararını verdi
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu’ndan Erdoğan yaratmak!
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
İmamoğlu cephesinden Abdülkadir Selvi’ye cevap. Selvi, İstinaf’ın İmamoğlu’na cezayı onayladığını yazmıştı
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Son Haberler
Hakan Reçber dünya şampiyonu Spor
Hakan Reçber dünya şampiyonu
AKP’nin seçim kutlamalarında başına kurşun isabet eden 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Güncel
AKP’nin seçim kutlamalarında başına kurşun isabet eden 14 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
ABD'den Sudan'a yeni yaptırımlar Dünya
ABD'den Sudan'a yeni yaptırımlar
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de Siyaset
Cumhurbaşkanı Seçimi kesin sonuçları Resmi Gazete'de
Borsa günü yükselişle tamamladı Ekonomi
Borsa günü yükselişle tamamladı
Muslera taraftarın küfürlü tezarühatına eşlik etti. Sosyal medya ayağa kalktı Spor
Muslera taraftarın küfürlü tezarühatına eşlik etti. Sosyal medya ayağa kalktı
Sel ve su baskını uyarısı. Meteoroloji il il işaret etti Güncel
Sel ve su baskını uyarısı. Meteoroloji il il işaret etti