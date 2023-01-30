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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA Bilim Kurulu'nun yarın toplanacağını duyurdu. Bakan Koca yaptığı açıklamada kritik toplantıda ikinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı hakkında karar verileceğini söyledi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 19:20
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Bakan Koca duyurdu. Kritik toplantı yarın yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu. SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın toplanacak SMA Bilim Kurulu sonrası ikinci ve üçüncü ilaçların durumu ile ilgili açıklama yapılacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın paylaşımının tamamı şu şekilde:

"SMA Bilim Kurulu yarın toplanıyor. Şu an bütün hastalarda kullanılan bir ilaç var. İkinci ve üçüncü ilacın Türkiye'de kullanımı, bunların hangi hasta grubuna kullanılacağı konusunda Bilim Kurulu karar verecek. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacağız."

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