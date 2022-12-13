﻿Bakan Koca yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu

Bakan Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailemize hoş geldiniz. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak” ifadelerini kullandı.
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