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Bakan Koca yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 20:07
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Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı

Bakan Koca yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu
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Bakan Koca, KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını bildirdi. Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ailemize hoş geldiniz. KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Aramıza katılan 31.183 arkadaşımız Sağlık Ordumuza güç katacak” ifadelerini kullandı.

 

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