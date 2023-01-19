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Bakan Koca kanser taraması testinin sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 12:01
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Bakan Koca kanser taraması testinin sayısını açıkladı

Bakan Koca kanser taraması testinin sayısını açıkladı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yapıldığını ve tanı koyulan kişilerin tedavilerinin başladığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, “Bakanlığımız 2022'de 3 milyon kişiye kanser taraması yaptı. Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi ve aile hekimliklerince yapılan taramaların yaklaşık 800 bini meme, 1,2 milyonu kalınbağırsak, 700 bini rahim ağzı kanseri taraması. Taramada tanı konanların tedavisi başladı” ifadelerini kullandı.

KANSER TARAMASI NEDİR?

Kanser taraması, hiçbir şikayeti olmayan sağlıklı bireylerde ; kanseri  tedavisinin çok daha kolay ve etkili yapılabildiği erken evrelerde yakalamak için test ve muayeneler yapılmasıdır .

Özellikle 40 yaş ve sonrası daha fazla olmak üzere , 20 li yaşlardan sonra her yaşta kanser taraması yaptırabilirsiniz. Uluslararası kanser otoriteleri tarafından belirlenen , Kadınlar ve erkekler için kanser risklerine göre belirlenmiş özel tarama programları vardır.  Kişilerin aile kanser yüklerini bilmeleri çok önemlidir. Yaş, cinsiyet, birinci derece yakınlarında kanser olup olmaması ,yaşam biçimi gibi faktörlere bağlı olarak kanser açısından ; normal , artmış veya yüksek risk’ten söz edilir. Aile yükünüz ve kişisel sağlık öykünüz uzmanlarımız tarafından değerlendirildikten sonra sizin için en uygun laboratuar ve görüntüleme yöntemleri önerilecektir. Risk grubunuza  göre yaptırmanız gereken tarama amaçlı  muayenelerin sıklığı da  değişecektir. Bazı kanserlerin yüksek oranda kalıtsal olduğu bilinmektedir . Bunlara yönelik yapılacak Genetik testler  ve Genetik Danışma ile bu kanserlerin  çok daha erken evrelerde tanınması mümkün olabilmektedir. Artmış riskli veya Yüksek riskli gruptaki kadın ve erkeklerde kanserin erken tanınması ile önemli avantajlar sağlanmıştır.
Her kanser türü için etkin bir tarama yöntemi maalesef bulunmamaktadır.

Ülkemizde kanser tarama hizmetleri etkinliği tüm dünyaca kabul edilmiş yöntemlerle, etkin olduğu kanser türlerine yönelik sürdürülmektedir.

Merkezimizde  en önemli dört kanser türüne yönelik tarama programları devam etmektedir.

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