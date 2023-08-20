Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktora şiddet açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te bir özel hastanede, hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayını kınadı. Bakan Koca, olaya karışan 1 kişinin tutuklandığını açıkladı.

Bakan Koca'dan Gaziantep'te doktora şiddet açıklaması

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Gaziantep’teki bir özel hastanede, hasta sebebiyle hemşirelere sözlü ve fiziki müdahale ile başlayan şiddet olayı, hasta yakını kalabalık bir grubun hastaneye gelmesiyle büyüdü.

"1 KİŞİ TUTUKLANDI"

Bir hekim arkadaşımız durumu tehlike arz edecek düzeyde yaralandı, bir görevli darp edildi. Arkadaşlarımıza tüm sağlık çalışanları adına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Olay sebebiyle 1 kişi tutuklanmıştır.

"DİĞER SALDIRGANLAR HAKKINDA ADLİ SÜREÇ VE SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

Diğer saldırganlar hakkında adli süreç ve soruşturma devam ediyor. Adalet, sağlıkta şiddet olaylarına karşı yapılan düzenlemeler doğrultusunda gereken dersi verecek, buna inancımız tamdır. Bakanlığımızın Sağlıkta Şiddete Karşı Eylem Planı büyük bir ciddiyetle yakında uygulanmaya konacak. Sağlıkta şiddeti, yasa, tedbir ve toplumsal sağduyu ile yeneceğiz” ifadelerine yer verdi.

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