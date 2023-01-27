Fahrettin Koca: Sır verecek sandım, öpücük geldi

Bakan Koca, küçük bir kız çocuğuyla olan fotoğraf karesini paylaşarak 'Sır verecektim sandım, öpücük geldi' notunu düştü.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğraf karesi, gülümsetti.
"ÖPÜCÜK GELDİ"
Küçük bir kız çocuğu ile olan fotoğraf karesini Twitter hesabından paylaşan Koca, paylaşımına, 'Sır verecek sandım, öpücük geldi' notunu düştü.
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