Bakan Koca’dan HPV aşısı açıklaması. 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022’nin Kasım ayında HPV aşısının ücretsiz olacağı vaadinin üzerinden aylar geçmesinin ardından açıklamada bulundu.
Koca, tedarik için firmalarla görüşmelerin devam ettiğini belirtirken aşılamaların kısa sürede başlayacağını duyurdu.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Koca, uzun vadede ‘yerli HPV aşısı’ üretimi vurgusunda bulunurken üreticilerden de destek talebinde bulundu.
Koca, "Firmalarla pazarlıkta elimizi kuvvetlendirmek için talebi üretenlerden destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
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