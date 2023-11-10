Bakan Koca’dan HPV aşısı açıklaması. 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurduğu HPV aşısı hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Koca’dan HPV aşısı açıklaması. 10 ay önce ücretsiz olacağını duyurmuştu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2022’nin Kasım ayında HPV aşısının ücretsiz olacağı vaadinin üzerinden aylar geçmesinin ardından açıklamada bulundu.

Koca, tedarik için firmalarla görüşmelerin devam ettiğini belirtirken aşılamaların kısa sürede başlayacağını duyurdu.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sağlık Bakanlığı’nın 2024 yılı bütçesinin görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Koca, uzun vadede ‘yerli HPV aşısı’ üretimi vurgusunda bulunurken üreticilerden de destek talebinde bulundu.

Koca, "Firmalarla pazarlıkta elimizi kuvvetlendirmek için talebi üretenlerden destek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
HPV aşısının kansere etkisi var mı
Ergenlikte yapılan HPV aşısı, rahim ağzı kanseri riskini önlüyor mu?
Mahkemeden HPV aşısı kararı
HPV aşısı için mücadele eden kadınlar kazandı, Sağlık Bakanlığı aşılama başlatıyor
Öne Çıkanlar
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Dünya üzerinde Atamıza en yakın olabileceğimiz yer!
Beşiktaşlılar Ahmet Nur Çebi'yi sakın bırakmayın. Burak'ı tam yetkili teknik direktör yapın. Gürel Yurttaş yazdı
Beşiktaşlılar Ahmet Nur Çebi'yi sakın bırakmayın. Burak'ı tam yetkili teknik direktör yapın. Gürel Yurttaş yazdı
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Trendyol Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar Spor
Trendyol Süper Lig heyecanı Yeniçağ'da! Maçlar biter bitmez yazacaklar
Fenerbahçe serbest düşüşte! Gözler Fred'i arıyor. Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe serbest düşüşte! Gözler Fred'i arıyor. Fatih Saboviç yazdı
Şişli'de gecekondu yangını: 1 ölü Yaşam
Şişli'de gecekondu yangını: 1 ölü
Fenerbahçe Partizan'a son nefeste mağlup. Obradovic eski takımını yıktı Spor
Fenerbahçe Partizan'a son nefeste mağlup. Obradovic eski takımını yıktı
Hüzünlü Sonbahar Yazarlar
Hüzünlü Sonbahar
BM: Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'si yok oldu Dünya
BM: Gazze'de sadece 1 ayda konutların yüzde 50'si yok oldu