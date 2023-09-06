Bakan Koca'dan Kırklareli'deki sel felaketiyle ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kırklareli'deki sel felaketinin ardından açıklama yaptı. Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız da olduğunu ifade ederek arama çalışmalarının başladığını ifade etti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Bakan Koca'dan Kırklareli'deki sel felaketiyle ilgili yeni açıklama

Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Kırklareli'deki sel felaketinin ardından son durumla ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

Koca Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Kırklareli’ndeki sel olayından sonra kendilerinden haber alınamayan arkadaşımız Dr. Selman Bağışlar, eşi ve kayıp bir vatandaşımız için arama ve kurtarma çalışmaları sabah saat 6.45 itibarıyla yoğunlaştırılarak devam etmektedir. Ekipte UMKE Timi ve AFAD görevlisi olmak üzere 310 kişi bulunuyor. Ümit ederiz ki bu yoğun çabanın sonucu üç iyi haber olur" dedi.

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