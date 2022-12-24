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Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor

Uzun zamandır hastanelerde randevu sorunu gündemi meşgul ediyor. Bu duruma tepki gösteren vatandaşlar nereye başvuracaklarını bilmezken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur" açıklamasını yaptı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 23:25
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Bakan Koca'dan MHRS randevularına ilişkin açıklama. Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor

Doktor randevularında saniye farkı. Aynı dakikaya beş randevu veriliyor
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AYNI DAKİKAYA BEŞ RANDEVU

Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinden randevu alan A.A isimli vatandaş sistemden aldığı randevu saatinde 10 saniye içerisinde beş hastanın adının ekranda belirmesi sonucu tepki göstererek doktora konu sorduğunu, doktorun ise son günlerde MHRS sisteminin aynı saat, aynı dakikaya beş hastaya aynı anda randevu verdiğini ekranda bir sorun olmadığını söylediği açıkladı.

MHRS sisteminden randevu alırken artık saniye farkı ile önce veya birkaç saniye sonra ekranda isminizin görülebileceği ifade edil.

BAKAN KOCA'DAN MHRS RANDEVULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur" açıklamasını yaptı. Koca, "Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, MHRS randevularına ilişkin Twitter hesabından paylaşımlarda bulundu.

"MHRS randevu sorunları, beklenen iyileşme sağlanıncaya dek, odaklanacağımız bir numaralı konudur" diyen Koca, "Sistemde oluşan gereksiz yük artışı ve vakit kaybına karşı iki uygulama başladı. Zamanın kullanımında karşılıklı bir başarı, bizi şu an hayal edilemeyen noktalara götürebilir" ifadelerini kullandı.

Koca, bir diğer paylaşımında ise, "Halen her 5 kişiden 1’i doktor randevusuna gelmiyor. Her 5 kişiden 1’i acaba neden randevu alıyor? Hasta, sağlıklı, beraber tartışmamız gereken bir konu. Devlet, sorunların üstesinden toplumla birlikte gelir. Yeri gelince şu soruyu sorun: Randevuna neden gitmedin dostum?" dedi.

“Devlet randevularında ciddidir” sözü, MHRS bilgisayar sistemi tarafından tamamen benimsendi" diyen Koca, "Gidilip gidilmeyeceği şüpheli randevuyu hiç almamak mı, almak mı daha iyi? MHRS, gelmeyeceği randevuyu iptal etmediği halde randevusuna gitmeyenlere, aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu vermiyor" ifadelerini kullandı.

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