Bakan Koca’dan ‘para sayma’ işareti. Doktor göçü eleştirilerine böyle yanıt verdi

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlık bütçesi görüşülürken doktorların daha fazla kazanç için yurt dışına gittiği sözlerine tepki gösterdi.

TBB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fahrettin Koca'nın muhalefetin eleştirilerine "Bizden dolayı değil" dedikten sonra para sayma işareti yaptığı anların videosuna yer verildi.

Paylaşımda, "Sağlıkta şiddetin ve hekim intiharlarının tırmandığı, umutsuzluğun ve geleceksizliğin derinleştiği, fakültelerde tıp kitaplarının yerini yabancı dil kitaplarının aldığı ülkemizde hekimlerin neden göç ettiğine ilişkin Sağlık Bakanı’nın “analizi”… UTANIYORUZ!" ifadeleri kullandı.