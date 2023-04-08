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Bakan Koca’dan seçim öncesi özel hastanelere büyük kıyak

Özel Hastaneler Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle; özel sağlık kuruluşların yatakları ve yoğun bakım yataklarının tescili için son tarih olan 2022 sonu, 2024’ün sonuna ertelendiği bildirildi. Bu da akıllara, “Bakan Koca’dan seçim öncesi özel hastanelere büyük kıyak” sözlerini getirdi.

Haber Giriş: 8 Nisan 2023 Cumartesi - 10:45
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Bakan Koca’dan seçim öncesi özel hastanelere büyük kıyak

Bakan Koca’dan seçim öncesi özel hastanelere büyük kıyak
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Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre; Son 1.5 yılda 10’dan fazla değişiklik yapılan Özel Hastaneler Yönetmeliği yine güncellendiği ifade edildi. Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanan değişikliğe göre, özel sağlık kuruluşların yatakları ve yoğun bakım yataklarının tescili için son tarih olan 2022 sonu, 2024’ün sonuna ertelendiği bildirildi.

“ÖZEL HASTANE SAHİPLERİ İSTEDİKLERİ GİBİ SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA AT KOŞTURUYOR”

2019 öncesi ön izin almış hastanelerin ruhsat süresi ise 2025 sonundan 2028 sonuna ötelendi. Özel hastanelerde deprem ve doğal afetler, tabip eksikliği ve tadilat gibi nedenlerle faaliyetleri askıya alma süresi de 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı.

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Ankara Şube Başkanı Kubilay Yalçınkaya, mevzuat değişiklikleriyle hastane zincirlerinin geniş alan kazandığına dikkat çekti. Yalçınkaya, “Özel hastane sahipleri istedikleri gibi Sağlık Bakanlığı’nda at koşturuyor” sözlerini kullandı.

‘TEKELLEŞME YARATTI’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Yüksek İstişare Kurulu üyesi olduklarına, daha önce dernekte aktif yöneticilik yaptıklarına dikkat çeken Yalçınkaya, “Bakanlığın özel sektöre yönelik adımlarının geneli, şehir merkezlerine özel sektör kuruluşların yayılmasına ve sağlık hizmetlerinde tekelleşmelere neden oldu” ifadelerini kullandı.

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