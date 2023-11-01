Bakan Koca’dan uyuz açıklaması

Sağlık Bakanı Koca’dan uyuz açıklaması geldi. Koca açıklamasında, “Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok” dedi.

KAYNAK: AA
Bakan Koca’dan uyuz açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum.” sözlerini kullandı.

“UYUZ VAKALARINDA CİDDİ BİR ARTIŞ OLMADI”

“Uyuz vakaları ile ilgili görüşünüzü alabilir miyiz?” sorusunun yöneltildiği Bakan Koca, şunları kaydetti:

“Uyuz vakalarında endişeye sebep olabilecek bir artış yok. Kısmi bir artış tespit ettik. Çok yakın takip ettiğimiz bir durum. Erken uyarı sistemlerimiz gayet iyi çalışıyor. Bu sayede olağan dışı gelişmelere erken müdahale şansımız oluyor. Uyuz özelinde konuya bakacak olursak, Türkiye genelinde uyuz vakalarında prevalans geçen yıl 2.03 iken bu yılın ilk dokuz ayında 2.17. Yani geçen yıla göre yaklaşık yüzde 7 oranında bir artış gerçekleşmiş. Deprem bölgesinde ise bu artış yaklaşık yüzde 13 oranında oldu. Deprem bölgesi için beklenenin altında. Dolayısıyla ciddi bir artış olmadı. Bir salgın durumundan bahsedilmesi söz konusu değil. Son yıllarda özellikle Karadeniz ve Doğu Akdeniz bölgelerinde artışın biraz daha fazla olduğunu söyleyebiliriz.”

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