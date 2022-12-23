﻿'30 saniyeyi uzun bulanlar, 15 gün beklemeye alınıyor'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, MHRS randevusunu iptal etmeyenlerin 15 gün süreyle aynı branştan randevu alamayacağını hatırlatarak, "30 saniyeyi uzun bulanları MHRS, 15 gün beklemeye alıyor" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"MHRS'den randevu alıp da gelmeyeceği halde randevusunu iptal etmeyenler, randevusundan önce aynı branşta muayene olanlar, artık aradan 15 gün geçmeden yeni bir randevu alamayacak.

30 SANİYEYİ UZUN BULANLARI MHRS 15 GÜN BEKLEMEYE ALINIYOR

Uygulama başladı. İhtiyacı öncelikli hastalar başta olmak üzere, halkımıza hayırlı olsun. 'İyi olacak hasta' randevusuna gelir, zaten iyi olmuşsa 30 saniyede randevusunu iptal eder. 30 saniyeyi uzun bulanları MHRS 15 gün beklemeye alıyor. Gelmeyeceği randevuyu öncesinden iptal etmeyenler, aynı branştan yeni bir randevuyu ancak 15 gün sonra alabilecek.

MHRS BİLGİSAYAR SİSTEMİ ADİL OLANA PROGRAMLANDI

Randevu aldığı günden önce muayene olanlar, aynı branşta yeni bir randevuyu ancak 15 gün sonra alabilecek. Sağlık hizmetlerine erişim tüm hastalar için kolay olmalı. MHRS bilgisayar sistemi adil olana programlandı."