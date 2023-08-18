Bakan Koca’nın yeni şirketleri bakanlıklardan fon ve teşvik alacak

Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’nin kurduğu iki yeni şirket bakanlıklardan fon ve teşvik alabilecek. Öte yandan şirketler Avrupa fonlarından da faydalanabilecek.

Bakan Koca’nın yeni şirketleri bakanlıklardan fon ve teşvik alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucu olduğu Medipol Üniversitesi, bakanlıklarla işbirliği yapacak iki yeni şirket kurdu. Şirketlerin biri Ankara’da, diğeri ise İstanbul’da kuruldu. İki şirketten biri 1 Ağustos’ta diğeri ise 8 Ağustos’ta faaliyetlerine başladı.

Halk TV'de yer alan habere göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın, Resmi Gazete’de geçen haziran ayında yayımlanan yatırım teşvikleri listesinde Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri AŞ’ye 4 milyar 834 milyon lira yatırım, 50 milyon 473 bin dolar da makine ve teçhizat teşviği sağlandığı ortaya çıkmıştı.

‘Hayrunnisa Hastanesi’ ismi ile yeni bir hastane için kolları sıvayan Koca Ailesi verilen teşvikten sonra geçen günlerde iki yeni şirket daha kurdu. 1 Ağustos’ta, İstanbul Medipol Üniversitesi’nin sahibi olduğu Medipol Meta Tekmer Teknoloji Geliştirme Merkezi AŞ kuruldu. Ankara’da da açılan Ankara Medipol Üniversitesi de, Başkent’te 8 Ağustos günü Medipol Meditek Tekmer Teknoloji Geliştirme Merkezi AŞ adı ile bir şirket daha kurdu. İki şirketinde sermayeleri Medipol Üniversitesi tarafından nakdi olarak taahhüt edildi.

BAKANLIKLARLA İŞBİRLİĞİ YAPACAK, FON ALACAK

Her iki şirket de içinde bakanlıklarında olduğu kamu kuruşları ile işbirliği yapmak üzere kuruldu. Ayrıca alanında arazi, bina ve tesis alıp satma yetkisi de edinen şirketler kamunun sunduğu teşviklerden de faydalanabilecek. Öte yandan Avrupa Topluluğu tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri yapma ve bu fonlardan faydalanma da şirketin konuları arasında yer alıyor.

Şirket beyannamesinde şu ifadeler yer aldı:

“Yasaların öngördüğü biçimde şirketin amaç ve konusuna giren alanlarda olmak üzere serbest bölgelerde, teknoloji geliştirme bölgelerinde, endüstri bölgelerinde, organize sanayi bölgelerinde bulunmak, yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle üniversite sanayi işbirliği yapmak kamu kuruluşları (Tübitak, Bakanlıklar vb.) ve Avrupa Topluluğu tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri yapmak ve fonlar ve teşviklerden yararlanıp işbirlikleri yürütmek.”

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