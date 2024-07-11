Bakan Kurum, deprem bölgesindeki 5 ili ziyaret edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen hafta Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'ı ziyaret eden Bakan Kurum'un 5 ile daha gideceğini bildirdi.

Bakan Kurum, yarından itibaren Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Osmaniye ve Adana'ya gidecek. Kurum, valiler, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve oda başkanlarının katılımıyla gerçekleşecek il koordinasyon toplantılarına katılacak.

Afet konutlarını inceleyecek ve vatandaşların taleplerini yerinde dinleyecek olan Kurum, Adıyaman'a yarın gidecek.

Kurum, 13 Temmuz Cumartesi günü Gaziantep ve Kilis'te, 14 Temmuz Pazar günü ise Osmaniye ve Adana'da temaslarda bulunacak.