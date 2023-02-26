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Bakan Kurum'dan Nurdağı geçici barınma alanı paylaşımı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 13:12
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Bakan Kurum'dan Nurdağı'nda kurulan geçici barınma alanlarına ilişkin paylaşım: Yaralarımızı birlikte saracağız

Bakan Kurum'dan Nurdağı geçici barınma alanı paylaşımı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, 6 Şubat saat 04.17'de meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Nurdağı'ndaki konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için kurulan sosyal donatılara ilişkin video paylaştı.

Kurum, paylaşımında "Geçici barınma alanlarımızda depremden etkilenen kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa hepsine yetişmeye çalışıyoruz. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

"PSİKOSOSYAL MERKEZLER KURULDU"

Videoda Gaziantep'in Nurdağı ilçesine kurulan konteyner kentlerde yaşayan depremzedeler için hayata geçirilen hizmetler hakkında bilgi verildi.

Bölgede kurulan konteyner kentlerde gıda, sosyal market, giyim, erkek ve kadın kuaförü, okul, anaokulu, oyun parkı, basketbol sahası ve mescitler yer alıyor.

Öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için konteyner kentlerde anaokulları, ilkokullar ve ortaokullar kuruldu. Bakanlık tarafından konteyner kentlerde depremzede çocuklar için bilim çadırları da oluşturularak çeşitli etkinlikler düzenleniyor.

Depremzedelerin yaşadıkları travmayı atlatabilmeleri için kurulan psikososyal merkezlerde, 100'e yakın psikolojik danışman hizmet veriyor.

Bu merkezde görev yapan psikolojik danışman Pınar Yaşar, çocukların normal hayatına dönmesini, travma geçiren çocukların kendilerini daha iyi ifade etmelerini sağlamak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.

Konteyner kentte görev yapan Milli Eğitim Bakanlığı Destek Saha Koordinatörü Serdar Genç de depremin travmatik etkilerinin çocuklarda daha çok hissedildiğine dikkati çekerek, çocuklarla oyunlar oynadıklarını ve etkinlik yaptıklarını söyledi.

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