Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. Bugün hesaplara yatırılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı açıklaması. Bakan Göktaş, bugün itibariıyla ödemelerin hesaplara yatacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada ülkenin refahını vatandaşlarla paylaşacaklarını söyledi. Göktüş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar 80,4 milyar destek sağladıklarını ifade etti.

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplar yatıkdıklarını ifade eden Göktaş, bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptıklarını açıkladı.