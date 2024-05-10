Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. Bugün hesaplara yatırılıyor

Kaynak: AA
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş açıkladı. Bugün hesaplara yatırılıyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırmaya başladıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı açıklaması. Bakan Göktaş, bugün itibariıyla ödemelerin hesaplara yatacağını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptığı açıklamada ülkenin refahını vatandaşlarla paylaşacaklarını söyledi. Göktüş, Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ayki ödemeyle birlikte bugüne kadar 80,4 milyar destek sağladıklarını ifade etti.

Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplar yatıkdıklarını ifade eden Göktaş, bu ay toplam 4 milyar lira ödeme yaptıklarını açıkladı.

İlgili Haberler
İstanbul’da denize düşen papağanı tekneden atlayarak kurtardı. Yaşasın iyi insanlar
Yargıtay Başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk çekildi. MHP'nin desteklediği iddia ediliyordu
Son Haberler
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in bilinmeyen yönlerini açıkladı Spor
TSYD Başkanı Oğuz Tongsir'in bilinmeyen yönlerini açıkladı
Afetten kalkınmaya sivil etkileşim Gündem
Afetten kalkınmaya sivil etkileşim
Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıkları Spor
Çaykur Rizespor Pendikspor maçı hazırlıkları
Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. 4 ölü Dünya
Yolcu otobüsü nehre yuvarlandı. 4 ölü
Sinan Ateş’le davayı vurdular Yazarlar
Sinan Ateş’le davayı vurdular
İstanbul'a üç ayda 3,7 milyon turist! İlk sırada hangi ülke var? Gündem
İstanbul'a üç ayda 3,7 milyon turist! İlk sırada hangi ülke var?
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi Gündem
Erdoğan ve Bahçeli görüşmesi sona erdi