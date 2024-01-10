Bakan Mehmet Şimşek'ten Kripto varlık açıklaması

Kaynak: AA
Bakan Mehmet Şimşek'ten Kripto varlık açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto varlıklarla ilgili hazırlıklarda sona geldiğini açıkladı. Şimşek, kripto varlık, cüzdan, kripto varlık hizmet sağlayıcı, kripto varlık saklama, alım ve satım platformu tanımlarına yer verildiğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Kripto varlıklarla ilgili yasal düzenlemelerle ilgili açıklamalar bulundu. .

Kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemenin teknik çalışmalarında son aşamaya geldiklerini söyleyen Bakan Şimşek, bazı platformlardaki kötüye kullanımlar ve aşırı fiyat hareketliliklerine dikkat çekerek, uluslararası uygulamalarda tarafların risklerini azaltılması için adımlar attıklarını söyledi. Bakan Şimşek FATF kapsamında gri listeden çıkılması gereken adımlar oluşturdukları ifade etti.

Merkez Bankası ve MASAK'in düzenlemeleri olduğunu belirten Bakan Şimşek, platformardaki işlemler ve transferlerde bilgi sahibi olduklarını ancak bunun daha fazlasını yapmak gerektiğini kaydetti.

"TASLAĞIMIZDA KRİPTO VARLIKLAR GENİŞ ANLAMDA TANIMLANDI"

Yasal çalışmalarda temel hedeflerinin gerçekleşen işlemlerin düzenleme altına almak olduğunu kaydeden Bakan Mehmet Şimşek, Kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verileceğini ifade ederek, finansal kuruluşlara benzer faaliyet şartları zorunluluğu getirileceğini söyledi.

Bakan Şimşek ayrıca, Merkezi Kayıt Kuruluşundaki (MKK) kaydi sistem yerine kripto varlık olarak ihracına imkan verecek şekilde düzenleme yapma konusunda SPK'ye yetki tanınacağını açıkladı

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