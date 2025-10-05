Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörüne geleneksel tıp teşekkürü

Düzenleme: Kaynak: AA
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörüne geleneksel tıp teşekkürü

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne gönderdiği video mesajdan dolayı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkürlerini iletti.

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanından 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne iştirak eden katılımcılara önemli mesajlar gönderen ve Türkiye'nin geleneksel tıp alanındaki tarihi birikiminin altını çizen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, bu alandaki kararlı yürüyüşünü uluslararası işbirlikleriyle güçlendirmeye, deneyimlerini bilimle harmanlayarak geleneksel tıp faaliyetlerini "daha iyi sağlık" için geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu, "Bu vesileyle alandaki çalışmaları himayelerine alan ve destekleriyle vizyonumuza güç katan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.

Son Haberler
Aman dikkat! Uyarılar peş peş geldi... Uzmanlar saat verdi
Aman dikkat! Uyarılar peş peş geldi... Uzmanlar saat verdi
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı
Yemen'den İsrail'e İHA saldırısı
Pınarhisar'da asansör faciası: Kırklareli İl Sağlık Müdürü'nün eniştesi öldü!
Asansör boşluğuna düşen usta öldü!
Türkiye'yi sarsan skandal saldırıda sıcak gelişme! Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Türkiye'yi sarsan skandal saldırıda sıcak gelişme! Savunması bu kadar da olmaz dedirtti
Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörüne geleneksel tıp teşekkürü
Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörüne teşekkür