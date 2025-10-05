Bakan Memişoğlu'ndan DSÖ Genel Direktörüne geleneksel tıp teşekkürü

Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanından 3. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne iştirak eden katılımcılara önemli mesajlar gönderen ve Türkiye'nin geleneksel tıp alanındaki tarihi birikiminin altını çizen DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'a teşekkürlerimi iletiyorum." ifadelerine yer verdi.

Türkiye'nin, bu alandaki kararlı yürüyüşünü uluslararası işbirlikleriyle güçlendirmeye, deneyimlerini bilimle harmanlayarak geleneksel tıp faaliyetlerini "daha iyi sağlık" için geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu, "Bu vesileyle alandaki çalışmaları himayelerine alan ve destekleriyle vizyonumuza güç katan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'ye bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." açıklamasını yaptı.