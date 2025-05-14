Bakan Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması: 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı için...'

Kaynak: İHA
Bakan Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması: 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı için...'

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde başlatılan ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen vücut kitle indeksi ölçümleri uygulamasına ilişkin, "Toplum sağlıklı kalmalı, biz sağlıklı toplum için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde başlatılan ve vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen vücut kitle indeksi ölçümleri uygulamasına ilişkin konuştu.

Bakan Memişoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gerçekleştirilecek olan AKP Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorusunu cevapladı.

Vatandaşların sağlıklı yaşam konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri uygulamasının sorulması üzerine Bakan Memişoğlu, uygulamanın farkındalık oluşması amacıyla yapıldığını ifade ederek, "Toplum sağlıklı kalmalı, biz sağlıklı toplum için, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz" dedi.

Memişoğlu'nun doğum üzerine yaptığı değerlendirmeler özellikle kadın örgütlerinden ve kamuoyundan yoğun tepki görmüştü. Bakan, tepkilere rağmen söylem ve politikalarında ısrarcı bir tutumla konuşmasını "Kilo, bağımlılık ve sezaryen anlamında da söylemeye devam edeceğiz" ifadeleriyle sürdürdü.

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