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Alışveriş poşetine zam geldi. Bakan Kurum 'değişmeyecek' demişti

Alışverişte kullanılan poşet ücretleri 25 kuruştan 38,5 kuruşa çıkarıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 10:39
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Bakan Murat Kurum değişmeyecek demişti. Alışveriş poşetine zam geldi

Alışveriş poşetine zam geldi. Bakan Kurum 'değişmeyecek' demişti
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Market alışverişlerinde kullanılan plastik poşet ücretleri 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere adet başına 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un poşet fiyatlarında 2023 yılında herhangi bir artışa gidilmeyeceğini ve 25 kuruş olarak kalacağını açıklamasının ardından Cumhurbaşkanlığı’nın bazı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarlarını yeniden belirleyen kararı Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararda poşet fiyatlarının da 25 kuruştan 38.5 kuruşa çıkarıldığı öğrenildi.

Karar eki listeye göre, 2023 yılı içinde adet başına; binek araç lastiklerinden 6 TL, cinsine göre araç akülerinden 15, 60 ve 150 kuruş/kg, pil ve şarjlı pillerden 6, 9.5, 15 ve 32 TL/Kg, otomotiv pilleri ve lityum içeren araç bataryalarından 46 TL/Kg, madeni yağdan 150 kuruş/Kg, bitkisel yağdan 32 kuruş/Kg, televizyon ve monitör gibi elektronik eşya, telekomünikasyon ekipmanları, küçük ev aletlerinden 60 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazları hariç olmak üzere beyaz eşyalardan 80 kuruş/Kg, buzdolabı ve iklimlendirme cihazlarından 95 kuruş/Kg ve ilaçlardan 3.2 kuruş/kutu veya şişe geri kazanım katılım payı tutarı alınacak.

Liste ile, plastik, metal, cam ve kağıt-karton ağırlıklı kompozit içecek ambalajları ile ahşap ambalajlardan alınacak geri kazanım katılım payı tutarları da belirlendi.

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vatandaş
28.12.2022 11:52
hep dış güçlerin işi bunlar bukadar içerde ne işleri varsa artık !!!  
 
emrah arslan
28.12.2022 11:08
aklımızla alay ediyorlar  
 
vatandaş
28.12.2022 11:04
hani zam yoktu bunun anlamı para gelsin  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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