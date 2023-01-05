﻿Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerini paylaştı.

Kurum, "Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor. Hep söylüyoruz, kaynaklarımız sınırsız değil. Bu bilinçle çalışıp, adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

ARALIK AYI TÜRKİYE ORTALAMASI 8 DERECE

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün, Türkiye'nin aralık ayı sıcaklık değerlendirmesi paylaşıldı.

Verilere göre, Türkiye'de 1991-2020 dönemi ortalama sıcaklık değeri 4,8 derece ölçüldü. 2022 yılı Aralık ayı ortalaması ise 3,2 derece artış göstererek 8 derece olarak gerçekleşti.

Bu değer, iklim değerlendirmesinde kullanılan 255 istasyona ait 1971-2022 yıllarını kapsayan 52 yıllık aralık ayı ortalamalarının en yükseği oldu. Aralık ayları arasında en yüksek ortalamanın yaşandığı ikinci aralık ayı 7,8 derece ile 2010'da yaşandı. 2010 yılı Türkiye'nin yıllık en yüksek sıcaklık ortalamasının 5,5 derece yaşandığı yıl oldu.

İÇ ANADOLU ARALIKTA 4,6 DERECEYİ GÖRDÜ

Yapılan karşılaştırma sonucunda, Marmara Bölgesi ortalaması 7 dereceyken, Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri 10,3 derece olarak ölçüldü.

Ege Bölgesi uzun yıllar ortalaması 7,9 dereceyken, Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri 10,8 derece olarak ölçüldü. Akdeniz Bölgesi ortalaması 9,1 dereceyken 11,8 santigrat dereceye, İç Anadolu Bölgesi ortalaması 1,4 dereceyken 4,6 dereceye çıktı.

Karadeniz Bölgesi'nde ise ortalama sıcaklık 4,8 derece şeklinde ölçülürken, 7,8 dereceye, Doğu Anadolu Bölgesi ortalaması da 1,5 derecedeyken Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri 2,4 derece olarak belirlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de durum değişmedi. Bölgede sıcaklık ortalaması 6,4 dereceyken Aralık 2022 sıcaklık ortalama değeri ise 9,2 derece olarak ölçüldü.