﻿Bakan Muş, BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Bakan Muş, Birleşik Arap Emirlikleri Ekonomi Bakanı Abdullah bin Touq Al Marri ile İstanbul'da görüşme gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Mehmet Muş mesajında, "Görüşmemizde Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında karşılıklı ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik konuları ele aldık" ifadelerini kullandı.