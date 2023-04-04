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Dış ticarette milyarlarca dolar açık. Bakan Muş ihracatın patladığını söyledi ama

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayında ihracatın yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıktığını belirterek, "Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır." dedi. Peki ithalatta durum neydi. O da 32,2 Milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Kısacası Mart ayındaki dış ticaret açığı 8,6 milyar dolar oldu.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 13:04
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Bakan Muş ihracatın patladığını söyledi ama dış ticarette milyarlarca dolar açık

Dış ticarette milyarlarca dolar açık. Bakan Muş ihracatın patladığını söyledi ama
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Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe ile düzenlediği basın toplantısında, mart ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş'un ifade ettiği rakamlara göre, ihracatta rekorlar kırılmış, geçen ay en yüksek Mart ihracatı gerçekleşmişti. İhracattaki artış oranı yüzde 4,4 olarak gerçekleşmişti, toplam rakam ise 23,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Peki ithalatta durum neydi. İşte o sorunun cevabı ise ithalattaki artış oranı ise yüzde 4,2 olarak gerçekleşti.  İthalat 32,2 milyar dolar kayıtlara geçti. Böylece sadece marttaki dış ticaret açığı 8,2 milyar dolar oldu.

MEHMET MUŞ'UN AÇIKLAMASI

Depremden etkilenen illerin ihracattaki payının 2022 yılı itibarıyla yüzde 8,6 seviyesinde olduğuna işaret eden Ticaret Bakanı Mehmet Muş, yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerindeki olumsuz etkisinin mart ayında azalarak devam ettiğini söyledi.

Muş, gelecek dönemde, depremden etkilenen illerde üretim faaliyetlerinin ve ihracatın toparlanmayı sürdüreceğini değerlendirdiklerini bildirirken, "Depremin üretim ve tedarikte oluşturduğu olumsuzluklara rağmen mart ayında ihracatımız yüzde 4,4 artışla 23,6 milyar dolara çıkmıştır. Bu rakam tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamıdır. Bu başarıyı, avro-dolar paritesinin ihracatımızı 340 milyon dolar aşağı çekmesine rağmen elde ettiğimizi özellikle vurgulamak isterim. Mart ayında ithalatımız ise yüzde 4,2 artarak 32,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Mart ayında, toplam enerji ithalatı 6 milyar dolar seviyesindedir." diye konuştu.

"Motorlu kara taşıtlarında büyük bir talep var"

İthalattaki artışta önemli payı bulunan işlenmemiş altında ise mart ayı ithalatının, bir önceki yıla göre yüzde 63 artarak 1,7 milyar dolar olduğunu aktaran Muş, şunları kaydetti:

"İthalatta görülen artışta, motorlu kara taşıtlarında yüzde 77,6, elektrikli makinelerde yüzde 39,6, diğer makinelerde yüzde 30,8 yükselişin de etkili olduğunu belirtmek isterim. Motorlu kara taşıtları ithalatındaki artışın temel nedeni dünyadaki çip krizinin hafiflemesidir. Burada büyük bir talebin olduğunu vurgulamak isterim. 2023 yılının ilk çeyreğinde ise ihracatımız yüzde 2,5 artışla 61,6 milyar dolar, ithalatımız ise yüzde 11,4 artışla 96,5 milyar dolara çıkmıştır."

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