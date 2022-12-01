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Bakan Nebati 1,5 milyar Euroluk kıyağa şimdilik izin vermedi

Ankara-İzmir hızlı tren hattının yapım ihalesini kazanan İngiliz şirketin 1.5 milyar euroluk ekstra kıyağına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati engel oldu. TV 100 yazarı Barış Yarkadaş, Bakan Nebatinin ekstra kıyağa ‘şimdilik’ engel olduğunu belirterek, “Eğer konu bu köşede gündeme gelmemiş olsa, bakanlık "değerlendirin" değil, "ödeyin" diyecekti" dedi.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 12:02
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Bakan Nebati 1,5 milyar Euroluk kıyağa şimdilik izin vermedi

Bakan Nebati 1,5 milyar Euroluk kıyağa şimdilik izin vermedi
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Ankara-İzmir hızlı tren için yapılan ve “Türkiye’nin en yüksek bedelli ihalesi” olarak lanse edilen ihaleyi kazanan İngiliz şirket ERG inşaatın büyük bir kıyağın peşine düştüğü ortaya çıktı. İngiliz şirketin “döviz kurundaki dalgalanma” bahanesiyle 1.5 milyar Euro ekstra para istediği öğrenildi.

TV 100 yazarı Barış Yarkadaş, İngiliz şirketin ekstra kıyağına Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin engel olduğunu yazdı. Yarkadaş, Bakan Nebati’nin ekstra kıyağa ‘şimdilik’ izin vermediğini belirterek, “Eğer konu bu köşede gündeme gelmemiş olsa, bakanlık "değerlendirin" değil, "ödeyin" diyecekti.” İfadelerini kullandı.

Barış Yarkadaş’ın “Türkiye bunu konuşacak: 1,5 milyar euroluk kıyak hangi bakanın imzasına takıldı?” başlıklı yazısından ilgili bölüm şöyle:

ERG İnşaat, kamuoyundaki tüm tepkilere rağmen, herhangi bir zararı olmadığı halde istediği 1,5 milyar euroluk EKSTRA KIYAĞIN peşine düştü.

Belli ki; o parayı almaya kararlıydılar…

Eski parayla yaklaşık 30 KATRİLYONU ceplerine indirme konusunda ısrarcı olan ERG İnşaat’ın, neye dayanarak bu denli cüretkâr davranabildiği de ayrı bir muamma tabii…

tv100’deki yayınlarımızın ardından konuya ilişkin değerlendirme yapmak zorunda kalan Ulaştırma Bakanlığı, topu Hazine ve Maliye Bakanlığı’na atarak “Böyle bir talep var, uygun görüyor musunuz?” diye sormak zorunda kaldı.

Eğer konu bu köşede gündeme gelmemiş olsa, bakanlık "değerlendirin" değil, "ödeyin" diyecekti.

NE OLDU?
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise Ulaştırma Bakanlığı’ndan gelen talep yazısını inceledikten sonra 1.5 milyar euroluk bu talebe RET yanıtı verdi.

Kısacası; ERG İnşaat’ın haksız bir biçimde istediği parayı ödemeyeceğini bildirdi.

Böylece; halkın 1.5 milyar eurosu yani 30 KATRİLYONU “şimdilik” devletin kasasında kaldı.

‘’Şimdilik’’ dememin sebebi ise şu:

Ulaştırma Bakanlığı’ndaki bürokratların verdiği bilgiye göre, ERG İnşaat bu EKSTRA parayı alabilmek için hem KİK’e hem de Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı’na başvurma hazırlığı yapıyormuş.

Peki bu ne anlama geliyor?

Bu ekstra kıyak istemine ilişkin dosya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önüne gelecek.

 

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TÜRK
1.12.2022 12:37
EMEKLİ İKRAMİYE ARTIŞINA RET OYU VERENLER BU- EGN- ŞİRKETİNE ÖDEME YAPACAKLAR BİZDEN KESECEKLER BU HABER DE UNUTULUP GİDİLECEKTİR  
 
asena
1.12.2022 12:31
Bizim koltuklarimizda Arabın ne işi var?  
 
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