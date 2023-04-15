Milletvekili adayı yapılan Nebati devletin aracıyla seçim çalışması yapıyor. AKP propagandasında kullandığı TOGG marka araç bakanlığa tahsisli çıktı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AKP'den milletvekili adayı olduğu Mersin'e seçim çalışmalarına katılmak üzere hava yoluyla Adana'ya gitti.
BAKANLIĞA TAHSİSLİ ARAÇLA SEÇİM ÇALIŞMASI
Bakan Nebati, Adana Havalimanı'nda kendisini bekleyen TOGG marka araca geçti.
06 HMB 89 plakalı aracın Hazine ve Maliye Bakanlığına tahsis edildiği belirtildi.
Bakan Nebati’nin Bakanlığa tahsis edilen araçla seçim çalışmalarına katılması tartışmalara neden oldu.
Sosyal medyada tepki gösteren vatandaşlar; “Devletin makam aracıyla seçim çalışmasına katılmaya utanmıyor musunuz” paylaşımı yaptı…
İşte o paylaşım ve görüntüler:
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