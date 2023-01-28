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Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, istihdama ve cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayarak ülke ekonomisine değer katan turizm sektörünün gelişimini desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 21:18
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Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü

Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştü
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Bakan Nebati, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüşmesine ilişkin, Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Stratejik sektörlerden biri olan turizmde, sürdürülebilir kalkınma hedeflerini ve sektörün küresel ölçekte etkileşimini sağlamaya yönelik çalışmalar gerçekleştiren, Turizm İstişare Kurulu üyeleriyle görüştüklerini belirten Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Görüşmede turizmin gastronomi, tarih ve doğa gibi birçok alanda yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak hususları değerlendirdik. İstihdama ve cari işlemler dengesine önemli katkılar sağlayarak ülke ekonomisine değer katan turizm sektörünün gelişimini desteklemeye devam edeceğiz."

Nebati, gelecek günlerde diğer sektör paydaşları ile istişareye dayalı katılımcı anlayışla görüşmeleri sürdüreceklerini de dile getirdi.

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