Bakan Nebati'den 'Döviz rallisi' açıklaması. Söylediği hiçbir hedef tutmamıştı

Nureddin Nebati yükselen dövizle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyleyerek, “Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor.” dedi.

Bakan Nebati'den 'Döviz rallisi' açıklaması. Söylediği hiçbir hedef tutmamıştı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, NTV'de Ahmet Ergen'in sorularını yanıtladı.

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Bakan Nebati yükselen dövizle ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"RALLİ DEDİKODULARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

"Piyasada dolar sıkıntısı var mı?" sorusunu yanıtlayan Nebati "Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil." diye konuştu.

"YÜKSEK FAİZ OLMAYACAK"

"Birileri yüksek faiz bekliyor olabilir, gerçekleşmeyecek." diyen Nebati şöyle devam etti:

Muhalif kanattan hiçbir ekonomi yöneticisi ben faizleri artıracağım demedi. Faizi artıracak mısınız, artırmayacak mısınız? Muhalif taraftaki parlatmaya çalıştıkları kim varsa faizleri artıracağım diyemez. Piyasa faiz artırımı noktasında net bir duruşu sergilemiş durumda. Bu adımın çok farklı travmalara sebep olacağını karşı tarafın da bizim de bildiğimizi ifade edeyim.

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"BAKANLIKLAR ZAM İÇİN ÇALIŞMA YÜRÜTÜYOR"

Asgari ücrete temmuz zammı ve emekliye refah payıyla ilgili açıklama yapan Bakan Nebati şunları kaydetti: "Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu. 7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi. Çalışma Bakanlığımızla bir çalışma yapılıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz. Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz.

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