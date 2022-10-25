Bakan Nebati'nin SADAT'ın toplantısına katıldığı ortaya çıktı. Şehitlere rağmen 15 Temmuz Allah'ın bir lütfudur demiş

O dönem AKP İstanbul Milletvekili olan, günümüz Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin 2016 yılının ekim ayında Üsküdar Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte 15 Temmuz için sarf ettiği sözler ortaya çıktı.

Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü ve SADAT'ın psikolojik harp uzmanı olan Nevzat Tarhan’ın ev sahipliğinde düzenlenen “Geleneksel Dostlar Divanı” adlı etkinlikte dönemin Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve SADAT Kurucusu Adnan Tanrıverdi, TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu başkanı Reşat Petek, dönemin Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler ve dönemin İstanbul Müftüsü Doç. Dr. Rahmi Yaran da vardı.

Bakan Nebati’nin etkinlikte yaptığı 15 Temmuz konuşması büyük tartışmaya yol açtı. 15 Temmuz’da yaşanan FETÖ'cü darbe girişimine dair açıklamalarda bulunan Nebati'nin "Allah 15 Temmuz'u bize bir ikram olarak verdi" sözleri olay oldu.

"ALLAH BİZE 15 TEMMUZ'U BİR İKRAM OLARAK VERDİ"

15 Temmuz darbe girişimini Allah’ın bir lütfu olarak değerlendiren Nureddin Nebati, konu hakkında şu sözleri sarf etti: "Allah bize 15 Temmuz'u bir ikram olarak verdi diyorum ben. Hem kendimizi bildik, hem kendimizi tanıdık, hem bu ülkenin karşılaşabileceği her türlü ihanetin nasıl giderileceğine ilişkin olarak büyük bir tecrübe edinmiş olduk, 246 şehidimize ve 2 bin üzerinde gazimize rağmen büyük bir ikram olarak düşünüyorum ben."

“SADAT’IN TRİLEÇESİ”

Nebati, etkinlikte yaptığı konuşmanın bir kısmında da yemekte ikram edilen trileçe hakkında oldukça keyifli bir şekilde konuştuğu görülüyor. Masada karşı tarafında oturan bir kişiye yönelttiği soruda “SADAT’ın Trileçe’si öyle mi hocam” şeklinde konuştuğu görülüyor.