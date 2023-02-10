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LGS 8. sınıfın birinci dönem konularından yapılacak. Bakan Özer açıkladı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bu sene Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sadece 8. sınıfın birinci dönem konularından ibaret olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 11:18
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Bakan Özer açıkladı: 8. sınıfın birinci dönem konularından yapılacak

LGS 8. sınıfın birinci dönem konularından yapılacak. Bakan Özer açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamada:

'' 10 ilimizde 2. dönem tüm sınıf ve kademelerde devam şartı aranmayacak. Yine 10 ildeki aileler istemeleri durumunda çocuklarını diğer illerdeki okullarımıza nakledebilecekler. Önümüzde iki tane sınav var. Bir LGS sınavı bir de YKS sınavı var. Bugün itibariyle istişare yaparak kararımızı verdik. LGS'de sadece 8. sınıfın 1. dönemdeki konuları dahil olacak. Yine Yks'de 1. dönem soruları dahil olacak.''

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