Bakan Özhaseki depreme toplantıda yakalandı. Apar topar dışarı çıktılar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme Adıyaman'da yakalandı.

KAYNAK: AA
Bakan Özhaseki depreme toplantıda yakalandı. Apar topar dışarı çıktılar

Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezinde saat 17.46'da 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından 17.49'da 4,7 ve 18.54'te ise 3,5 büyüklüğünde üçüncü bir sarsıntı daha kayedildi.

Deprem çevre illerde de hissedildi. Vatandaşlar korku ve panikle kendilerini sokağa attı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de deprem sırasında Adıyaman'daydı. Bakan Özhaseki, depreme Adıyaman Valiliğindeki koordinasyon toplantısı sırasında yakalandı.

Bakan, deprem sonrası çıktığı Adıyaman Valiliği önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

Deprem anında hızlıca dışarı çıktıklarını vurgulayan Özhaseki, "İki saattir devam ettiğimiz toplantının zaten sonuna yaklaşmıştık. Bu arada deprem olunca da hep beraber dışarı çıkmayı daha uygun gördük. Çok şükür devlet olarak biz depremin ilk gününden itibaren ne yapılması gerekiyorsa onları sırayla yapıyoruz. Şu anda da yapılması icap eden kalıcı konut sağlıklı bir şekilde yapılması, güvenli bir şekilde inşa edilmesi ve dışarıda kalan vatandaşlarımızın bir an önce evlerine kavuşmalarıdır." diye konuştu.

Bakan Özhaseki, Bakanlar Kurulu Toplantılarının birinci gündem maddesinin deprem ve deprem konutları olduğunu vurguladı.

Deprem bölgesindeki incelemelerini ve çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Özhaseki, şöyle devam etti:

"Biz özellikle deprem bölgelerimizi tek tek gezip oradaki olanı biteni önümüzdeki günlerde bizim yaptığımız planlamayı vatandaşlara anlatmaya çalışıyoruz. Başladığımız inşaat sayılarını, ne zaman teslim edeceğimizi, yerinde dönüşümle ilgili ne gibi bir yol tarzı, bir yol haritası izleyeceğimizi tek tek de izah etmeye çalışıyoruz. Bugün de bu kapsamda bir taraftan şehir merkezinin yeniden inşa ve ihyası, meydanların yapılması ve ana cadde üzerinde özellikle Atatürk Bulvarı üzerinde burada yapılacak inşaatların konumunda izlediğimiz gibi tüm şehrin ileri gelenlerini, bir taraftan valimiz, belediye başkanlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütlerimiz o şehrin söz sahibi olan her kim varsa, onları da davet ederek hem yaptığımız çalışmaları söylüyoruz, hem de onlardan gelecek şikayet varsa, istek varsa veyahut da tıkanan bir takım işler varsa bunları da dinlemeye çalışıyoruz."

Bakan Özhaseki, konuşmasının ardından deprem nedeniyle sokağa çıkan vatandaşlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

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