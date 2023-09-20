Bakan Özhaseki: Katar ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu dost ve kardeş ülkemiz Katar ile her zaman güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KAYNAK: İHA
Bakan Özhaseki: Katar ile iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Birleşmiş Milletler’in 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la geldiği ABD'deki temaslarını sürdürüyor.

Bakan Özhaseki, New York'ta Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ile bir araya geldi.

Bakan Özhaseki, Katarlı mevkidaşı ve beraberindeki heyetle New York’taki Türk Evi’nde yaptığı görüşmede Türkiye ve Katar arasında çevre konusunda yapılabilecek yeni iş birlikleri ve potansiyel projeler ile iklim değişikliği ve dünya markası haline gelen Sıfır Atık Projesi'ni anlattı.

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Özhaseki, “Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde bir dünya markası haline gelen Sıfır Atık hareketimiz başta olmak üzere çevre projelerimizi, iklim değişikliğiyle mücadelede attığımız ve ortak evimiz dünya için hayata geçireceğimiz adımları anlattık; tecrübelerimizi paylaştık. Tarihi ve kültürel bağlarımızın olduğu dost ve kardeş ülkemiz Katar ile her zaman güçlü bir iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Katarlı Bakan Şeyh Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Thani ise, görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, önümüzdeki ay Türkiye’yi ziyaret edeceğini ifade etti.

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