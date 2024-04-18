Bakan Şimşek ABD’den mesajlar gönderdi

Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından gerçekleştirilen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine dair açıklamada bulundu.

Şimşek, program, fiyat istikrarını ve kamu maliyesi disiplinini yeniden sağlamayı aynı zamanda cari açığın azaltılması gibi diğer bazı makroekonomik zorlukları da ele almayı amaçladığını nihai hedef sürdürülebilir yüksek büyüme oranı ve herkes için refah sağlamak olduğunu söyledi.

ENFLASYON ÖNCELİKLİ

Türkiye'nin ana ticaret ortaklarının büyüme beklentilerindeki iyileşmenin dış talebi katkı sağlayıcı olduğunu söyleyen Şimşek, "Cari açık program hedeflerimizin ötesinde daralıyor." İfadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "Enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefleri olduklarını ve bunun işaretlerini zaten aydan aya görüldüğünü belirtti. Şimşek, fakat yıllık bazdaki eğilimi yılın ikinci yarısında görüleceğini 2026’ya kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istediklerini ve o zamana kadar oldukça kapsamlı yapısal reformları uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Bakan Şimşek, Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi olduğunu halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Bakan Şimşek, piyasanın enflasyon beklentilerinin ise gelecek 12 ayda yaklaşık yüzde 36 civarında olduğunu da vurguladı.

Türkiye'de Haziran 2028'e kadar seçim olmadığına dikkat çeken Şimşek, bunun da program sonuçlarını almak için siyasi istikrar açısından bolca zaman vereceğini belirtti. Şimşek, Türkiye ekonomisinin dayanıklı olduğunu vurgulayarak, ülkede canlı bir özel sektör ve güçlü girişimcilik kültürü bulunduğunu açıkladı.