Bakan Şimşek ABD’den mesajlar gönderdi

Kaynak: Bloomberght
Bakan Şimşek ABD’den mesajlar gönderdi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, piyasaların ve yatırımcıların genel olarak enflasyonun düşeceği ve Orta Vadeli Program'ın (OVP) sonuç vereceğine inanmaya başladığını söyledi.

Şimşek, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından gerçekleştirilen Küresel Görünüm Forumu'nda Türkiye ekonomisine dair açıklamada bulundu.

Şimşek, program, fiyat istikrarını ve kamu maliyesi disiplinini yeniden sağlamayı aynı zamanda cari açığın azaltılması gibi diğer bazı makroekonomik zorlukları da ele almayı amaçladığını nihai hedef sürdürülebilir yüksek büyüme oranı ve herkes için refah sağlamak olduğunu söyledi.

ENFLASYON ÖNCELİKLİ

Türkiye'nin ana ticaret ortaklarının büyüme beklentilerindeki iyileşmenin dış talebi katkı sağlayıcı olduğunu söyleyen Şimşek, "Cari açık program hedeflerimizin ötesinde daralıyor." İfadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, "Enflasyonun düşürülmesi öncelikli hedefleri olduklarını ve bunun işaretlerini zaten aydan aya görüldüğünü belirtti. Şimşek, fakat yıllık bazdaki eğilimi yılın ikinci yarısında görüleceğini 2026’ya kadar enflasyonun tek haneli rakamlara indiğini görmek istediklerini ve o zamana kadar oldukça kapsamlı yapısal reformları uygulamaya koyacaklarını belirtti.

Bakan Şimşek, Türk varlıklarına çok güçlü bir ilgi olduğunu halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmeleri gerektiğini söyledi. Ayrıca Bakan Şimşek, piyasanın enflasyon beklentilerinin ise gelecek 12 ayda yaklaşık yüzde 36 civarında olduğunu da vurguladı.

Türkiye'de Haziran 2028'e kadar seçim olmadığına dikkat çeken Şimşek, bunun da program sonuçlarını almak için siyasi istikrar açısından bolca zaman vereceğini belirtti. Şimşek, Türkiye ekonomisinin dayanıklı olduğunu vurgulayarak, ülkede canlı bir özel sektör ve güçlü girişimcilik kültürü bulunduğunu açıkladı.

İlgili Haberler
AB'ye Tek Pazar kapsamının genişletilmesi önerisi
AB'ye Tek Pazar kapsamının genişletilmesi önerisi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
ABD'de mortgage faizlerinde yükseliş
ABD'de mortgage faizlerinde yükseliş
Son Haberler
AKP’nin ‘kalesi’nin her yerinden ‘böcek’ çıktı! CHP’li başkan gördüklerine inanamadı Gündem
AKP’nin ‘kalesi’nin her yerinden ‘böcek’ çıktı! CHP’li başkan gördüklerine inanamadı
Aşk gemisi İstanbul sosyetesini beklliyor Magazin
Aşk gemisi İstanbul sosyetesini beklliyor
70 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitinin tahliye edildiği ortaya çıktı Gündem
70 kişiye mezar olan apartmanın müteahhitinin tahliye edildiği ortaya çıktı
Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı Ekonomi
Çin'den yapılan kontrplak ithalatında damping önlemine devam kararı
Nurgul Yeşilçay'dan lahmacun kombini. İddialı pozları sosyal medyayı salladı Magazin
Nurgul Yeşilçay'dan lahmacun kombini. İddialı pozları sosyal medyayı salladı
Kahramanmaraş'ta deprem Gündem
Kahramanmaraş'ta deprem
Selvi Saray'a başkaldırdı. Kavala'nın serbest kalmasını istedi. Yağlı direkten aşağı mı düşüyor Gündem
Selvi Saray'a başkaldırdı. Kavala'nın serbest kalmasını istedi. Yağlı direkten aşağı mı düşüyor