Bakan Şimşek duyurdu: Vergi kaçakçılarını ihbar edene ikramiye

Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek duyurdu: Vergi kaçakçılarını ihbar edene ikramiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi kaçakçılarını ihbar edenlere, kaçırılan verginin yüzde 10'u oranında ikramiye verileceğini açıkladı.

Vergi kaçakçılarını ihbar edenlere ikramiye ödenecek.

Söz konusu kararı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vergi kaçakçılığını önlemek için geliştirilen yeni sistemi açıklayan Şimşek, kaçakçıları ihbar edenlere kaçırılan verginin yüzde 10'u kadar ikramiye verileceğini söyledi.

Şimşek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı.

İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecektir."

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