Bakan Şimşek konut fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak projeyi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önünün açılacağını söyledi.

Bakan Şimşek, kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önünün açılacağını ve söz konusu düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacağını belirterek konut arzının artış göstermesiyle birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacağını açıkladı.

PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU

Bakan Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarının, yeni düzenlemeden önce bu projelere yatırım yapamadığına ve gayrimenkullerin inşaat işlerini üstlenemediğine dikkat çekerek, SPK'nin düzenlemesiyle beraber bu kısıtların ortadan kalkacağını belirtti.

Bakan Mehmet Şimşek, böylece proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine üzerinde proje geliştirilecek arsa ve gayrimenkul projelerini dahil edebileceklerini ve düzenlemede ayrıntılı şekilde yer alacak şartları sağlayan bu yatırım fonları, ünvanlarında 'proje' ibaresine yer verecek ve 'proje gayrimenkul yatırım fonu' olarak anılacaklarını söyledi.

Şimşek, bu açılardan proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine projeye dahil olmayan mevcut gayrimenkul yatırım fonlarından farklı bir içeriğe sahip olacağını da belirtti.

İSTEYENE GELİR İSTEYENE EV

Bakan Şimşek, bu düzenlemenin ayrıca fon faaliyetleriyle ilgili yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerde yatırımcılara fondan çıkış hakkı getirecek ve böylelikle yatırımcı mağduriyetlerinin önüne de geçileceğini aktardı.

Ayrıca Şimşek, SPK tarafından ihraç belgesi onaylanan 184 gayrimenkul yatırım fonu bulunduğunu halihazırda portföyü oluşan 149 fon varken, bu fonların portföy büyüklüğü ise 82,7 milyar TL civarında olduğunu söyledi.

Şimşek, yeni düzenlemeyle beraber bu fonların sayısının artmasının da beklendiğini ve fonların teminat temelli sağlam yapısı sayesinde gayrimenkul proje üretimi güvenle hayata geçirilebileceğini belirterek, yatırımcıların bu güven ortamında kooperatifçilik mantığıyla küçük birikimlerini değerlendirerek konut sahibi olabileceklerini söyledi.