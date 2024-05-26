Bakan Şimşek konut fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak projeyi açıkladı

Kaynak: AA
Bakan Şimşek konut fiyatlarının düşmesine katkı sağlayacak projeyi açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önünü açacak düzenlemenin yapılacağı bilgisini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yapılacak düzenlemeyle, gayrimenkul yatırım fonlarının gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önünün açılacağını söyledi.
Bakan Şimşek, kurul tarafından yapılacak düzenlemeyle gayrimenkul yatırım fonlarının (GYF) gayrimenkul projelerine yatırım yapmasının önünün açılacağını ve söz konusu düzenlemeyle, bu fonların portföyleri uygun hale getirilip tür değişikliği yapılacağını belirterek konut arzının artış göstermesiyle birlikte konut fiyatlarının yukarı yönlü piyasa baskısı azalacak ve böylelikle konuta erişilebilirlik her kesim için kolaylaşacağını açıkladı.
PROJE GAYRİMENKUL YATIRIM FONU
Bakan Şimşek, gayrimenkul yatırım fonlarının, yeni düzenlemeden önce bu projelere yatırım yapamadığına ve gayrimenkullerin inşaat işlerini üstlenemediğine dikkat çekerek, SPK'nin düzenlemesiyle beraber bu kısıtların ortadan kalkacağını belirtti.
Bakan Mehmet Şimşek, böylece proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine üzerinde proje geliştirilecek arsa ve gayrimenkul projelerini dahil edebileceklerini ve düzenlemede ayrıntılı şekilde yer alacak şartları sağlayan bu yatırım fonları, ünvanlarında 'proje' ibaresine yer verecek ve 'proje gayrimenkul yatırım fonu' olarak anılacaklarını söyledi.
Şimşek, bu açılardan proje gayrimenkul yatırım fonları, portföylerine projeye dahil olmayan mevcut gayrimenkul yatırım fonlarından farklı bir içeriğe sahip olacağını da belirtti.
İSTEYENE GELİR İSTEYENE EV
Bakan Şimşek, bu düzenlemenin ayrıca fon faaliyetleriyle ilgili yatırım kararını etkileyebilecek değişikliklerde yatırımcılara fondan çıkış hakkı getirecek ve böylelikle yatırımcı mağduriyetlerinin önüne de geçileceğini aktardı.
Ayrıca Şimşek, SPK tarafından ihraç belgesi onaylanan 184 gayrimenkul yatırım fonu bulunduğunu halihazırda portföyü oluşan 149 fon varken, bu fonların portföy büyüklüğü ise 82,7 milyar TL civarında olduğunu söyledi.
Şimşek, yeni düzenlemeyle beraber bu fonların sayısının artmasının da beklendiğini ve fonların teminat temelli sağlam yapısı sayesinde gayrimenkul proje üretimi güvenle hayata geçirilebileceğini belirterek, yatırımcıların bu güven ortamında kooperatifçilik mantığıyla küçük birikimlerini değerlendirerek konut sahibi olabileceklerini söyledi.

İlgili Haberler
İstanbul'da kirası en yüksek ve en düşük olan ilçeler belli oldu. Uzman isim yatırım fırsatını açıkladı
Bakan Mehmet Şimşek'ten kiralama ve konut arzı açıklaması
Bakan Mehmet Şimşek'ten kiralama ve konut arzı açıklaması
Son Haberler
Kaya’dan oyma müze Kültür Sanat
Kaya’dan oyma müze
Bu taşı takan paraya para demiyor Yaşam
Bu taşı takan paraya para demiyor
Kendilerini ‘fenomen’ diye tanıtıyorlar annelerin ve bebeklerin sağlığını riske atıyorlar Sağlık
Kendilerini ‘fenomen’ diye tanıtıyorlar annelerin ve bebeklerin sağlığını riske atıyorlar
Mahfi Eğilmez tek tek açıkladı: Büyük kriz yaşanacak Ekonomi
Mahfi Eğilmez tek tek açıkladı: Büyük kriz yaşanacak
Galatasaray Konya'yı salladı Spor
Galatasaray Konya'yı salladı
Yalan Haber. Medyanın kanlı tarihi Medya Polemik
Yalan Haber. Medyanın kanlı tarihi
İsrail'de tansiyon yükseldi. Netanyahu’nun evinin önüne kadar geldiler Dünya
İsrail'de tansiyon yükseldi. Netanyahu’nun evinin önüne kadar geldiler