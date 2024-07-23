Bakan Şimşek: Normalleşme sürüyor

Kaynak: AA
Bakan Şimşek: Normalleşme sürüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek, uygulanan politikaların yavaş yavaş etkisini gösterdiğini bu durumun ise para piyasalarına yansıdığını aktardı.

Şimşek dezenflasyon sürecinde de başarı kat ettiklerini belirterek TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara gerilediğini söyledi.

Bakan Şimşek sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Şimşek’in paylaşımı:

Kararlılıkla uyguladığımız program sayesinde riskler azalıyor, finansal piyasalarda normalleşme sürüyor. TCMB'nin yurt içi bankalarla yaptığı swap stoku 2023 yılı zirvesi olan 64,5 milyar dolardan 144 milyon dolara geriledi. Parasal aktarım mekanizmasını güçlendiren bu durum dezenflasyon sürecine de önemli katkı sağlayacak.

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