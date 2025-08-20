Bakan Şimşek'i çıldırtacak açıklama. Kimse tahmin etmiyordu. Vatandaş çıra gibi yanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yabancı yatırımcılara yönelik “Türkiye’de her şey yolunda” mesajı, Danimarka merkezli Danske Bank’ın Türk Lirası’na dair karamsar tahminleriyle gölgelendi. Bankanın yayımladığı raporda, Türk Lirası’nın önümüzdeki dönemde ciddi değer kaybı yaşayacağı öngörüldü.

Bu tahminler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “enflasyon tek hanelere inecek” söylemi ve Şimşek’in bu hedefe yönelik iyimser açıklamalarıyla çelişiyor.

Danske Bank, dolar/TL kurunun bir ayda 41,50’ye, üç ayda 42,70’e, altı ayda 44,60’a ve 12 ayda 48,20’ye yükseleceğini belirtti. Şu an 40,91 seviyesinde olan dolar/TL kuru için bu tahminler, Türk Lirası’nda istikrarlı bir gerileme sinyali veriyor.

Euro/TL için de benzer bir tablo çizildi. Banka, euro/TL’nin sırasıyla bir ayda 48,60, üç ayda 50,80, altı ayda 54,00 ve 12 ayda 59,00 seviyesine ulaşacağını öngördü. Mevcut euro/TL kuru ise 47,66 seviyesinde. Sterlin/TL için de artış beklentisi hakim; bir ayda 55,81, üç ayda 57,74, altı ayda 60,40 ve 12 ayda 66,61 seviyeleri öngörülüyor. Güncel sterlin/TL kuru ise 55,32.

Ekonomistler, bu tahminlerin Türkiye’nin yüksek enflasyon ve dış borç yükü gibi yapısal sorunlarına işaret ettiğini belirtiyor. Danske Bank’ın raporu, Merkez Bankası’nın faiz politikaları ve küresel ekonomik dalgalanmaların Türk Lirası üzerindeki baskıyı artırabileceğini vurguluyor.

Şimşek’in yatırımcı güvenini artırma çabaları, bu raporla zora girerken, piyasalarda belirsizlik artıyor. Hükümetin ekonomi politikalarına yönelik eleştiriler de raporu fırsat bilerek yeniden alevlenebilir.