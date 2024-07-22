Bakan Şimşek’ten enflasyon değerlendirmesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede: "Enflasyon beklentileri hedefimize yakınsıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43’e, 12 ay sonrası yüzde 30’a ve 24 ay sonrası yüzde 19,3’e düştü. OVP’yi açıkladığımızdan beri 12 ay ve 24 ay sonrası enflasyon beklentileri kesintisiz geriledi.” İfadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Temmuz ayına yönelik "Piyasa Katılımcıları Anketi" sonuçlarını yayımladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na göre bir önceki ankette 37,75 olan 2024 yıl sonu dolar/TL kuru beklentisi bu ayki ankette 37,37’ye indi.

Haziran anketinde dolar tahmini 12 ay sonra için 41,41 TL’ydi. Fakat bu ayki ankette 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise artış göstererek, 41,52 olarak tahmin edildi.

Enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 43,52 iken, bu anket döneminde yüzde 42,95 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 31,79 düzeyindeyken, bu anket döneminde yüzde 30,02 olarak kaydedildi.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 20,33 ve yüzde 19,32 olarak belirlendi.