Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası Başkanı Erkan için ilk sözler

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devralan için Erkan için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Bakan Şimşek'ten Merkez Bankası Başkanı Erkan için ilk sözler

Yeni kabinenin açıklanmasıyla birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek getirildi.

Ardından kulislerle Şimşek'e yakın isim olarak değerlendirilen Hafize Gaye Erkan'a Merkez Başkanlığı görevi verildi. Görevi devralan Erkan ile ilgili açıklamalarda bulunan Şimşek, "Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum" ifadelerini kullandı.

Ekonomi için kritik koltuklar sahiplerini buldu. Çoğunluğun değişti Kabine'de ismi uzun süre tartışılan Mehmet Şimşek yeni Hazine ve Maliye Bakanı oldu.

Şimşek'in göreve başlamasının ardından tüm gözler Merkez Bankası Başkanı'nın kim olacağına çevrilmişti.

Kulislerde ismi sıkça geçen Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği yetkiyle Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı oldu.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ ARDINDAN İLK SÖZLER

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek görevi devralan için Erkan için sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Şimşek paylaşımına, "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı’na atanan sn Hafize Gaye Erkan’ı kutluyorum. Bilgisine ve tecrübesine güveniyorum. Sn Erkan bugün devir teslim töreni ile görevine resmen başladı. Kendisine başarılar diliyorum. Ülkemize hizmet yolunda Allah yardımcısı olsun." notunu düştü.

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ERKAN GÖREVE BAŞLADI

Hafize Gaye Erkan, son 2 yılda Merkez Bankası’na yaptığı hizmetlerden dolayı Şahap Kavcıoğlu’na teşekkür ederek, “Zorlu bir süreci ekibinizle yürüttünüz. Güzel emekleriniz için teşekkür ediyoruz. Hem ülkemiz adına hem de Merkez Bankası’nın çalışanları adına bu desteğinizi, emeğinizi ve hizmetlerinizi her zaman minnetle hatırlayacağımı bilmenizi isterim.

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Cumhurbaşkanımıza da bu görevi şahsıma, ülke ve vatanımız adına beni layık gördükleri için çok teşekkür ediyorum. Minnettarım, onur duydum” ifadelerini kullanmıştı.

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