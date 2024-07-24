Bakan Şimşek’ten rezerv açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sona erdirdiğine yönelik bir haberi alıntılayarak, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sona erdirdi

Bakan Şimşek, paylaşımında, "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek." İfadelerine yer verdi.