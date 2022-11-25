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Bakan Soylu: Ağır hasarlı konutlara 90 bin TL’ye kadar yardım yapacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Murat Kurum; 5.9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce’de incelemelerde bulundu. Burada açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ağır hasarlı konutlarımız var. Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa, içerisine girilemeyecek durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız" dedi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 02:21
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Bakan Soylu: Ağır hasarlı konutlara 90 bin TL’ye kadar yardım yapacağız

Bakan Soylu: Ağır hasarlı konutlara 90 bin TL’ye kadar yardım yapacağız
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Düzce Valiliği Konferans Salonunda basın açıklaması yaptı.

ANKA’nın haberine göre; depremle ilgili verileri açıklayan Bakan Soylu, "Hem AFAD hem Kızılay hem Belediyemiz yaklaşık 20 bine yakın battaniye dağıttılar. 3 bine yakın yatak, çarşaf desteği sağlandı. Şu ana kadar 600’e yakın ısıtıcı dağıtıldı. Çünkü hava da gece serinlemeye başladı. Şu ana kadar 23 bin 265 kişilik öğün sıcak yemek verildi" diye konuştu.

DEPREMİN İVMESİ YÜKSEK

Deprem sonrası yapılan ve yapılacak yardımlara değinen Bakan Soylu, "Her afetin kendine ait bir karakteri vardır. Bu deprem 5.9 büyüklüğünde bir deprem doğru ama ivmesi yüksek. Büyük sarsıntıya sebep oldu ve eşya zararları söz konusu oldu. Ev, işyeri ve araçlardaki zararların tespiti maksadıyla 220 kişiden oluşan 110 ekip çalışmalarına başladı. 3 bin 450 zarar tespit talebinin 818’i; 120 işyeri, 693 konut tespiti yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1 milyon, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 10 milyon, AFAD Başkanlığı da şu ana kadar 16 milyon lira ödenek gönderdi. Toplam 27 milyon liralık ilk etapta bir ödenek buraya ulaşmış oldu" dedi.

90 BİN LİRAYA KADAR EŞYA YARDIMI YAPILACAK

"Ağır hasarlı konutlarımız var" diyen Soylu, "Ağır hasarlı konutlarda eşyasını almadan çıkıyorsa, içerisine girilemeyecek durumdaysa 90 bin liraya kadar eşya yardımı yapacağız. Aynı zamanda, ağır hasarlı konutlarda 30 bin liraya kadar da kira ve taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutlarda kiracılar varsa burada da 15 bin liraya kadar taşınma yardımı gerçekleştireceğiz. Eğer ağır hasarlı konutta ise ve konteynıra geçiyorsa, geçme maliyeti olarak da onlara da 15 bin liralık yardımda bulunulacak. Özellikle eşya hasarları fazla. 5 bin liraya kadar eşya zararlarının tanzimini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

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