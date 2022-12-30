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Banka işlemlerinde yeni dönem. Bankaya gitmeden önce bunu yapmayı unutmayın

Bakan Soylu, banka işlemlerinde eski kimlik kartlarıyla işlem döneminin sona erdiğini açıkladı. Artık bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 13:22
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Bakan Soylu banka işlemlerinde yeni dönemi açıkladı. Bankaya gitmeden önce bunu yapmayı unutmayın

Banka işlemlerinde yeni dönem. Bankaya gitmeden önce bunu yapmayı unutmayın
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Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.

"6 MİLYON EHLİYET, 12 MİLYON KİMLİK VERDİK"
Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.

"TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ PASAPORTUNU BASTI"
Türkiye yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.

Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek.

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MANTIKLI AÇIKLAMASI VARMI ?
30.12.2022 14:04
ESKİ KİMLİKLERIN UZATILMASI NA RAGMEN BANKADA NEDEN GEÇMİYOR BIR SURU EYT LI VAR KİMLİGINI DEĞİŞTİRMEYEN EYT Lİ KREDI ÇEKMEK İÇIN BANKAYA BASVURAN VAR  
 
Cevdet Benli
30.12.2022 13:45
Sonucta Ehlıyetde bır kimlik pasaport da bır kimlik soylu almıya cam surıyelı AFGANLI ya verdıgın kimlik benim kimliğim olamaz  
 
A.turk.
30.12.2022 13:27
Bu icisleri bakanlığını ilgilendirmez .  
 
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