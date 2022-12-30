Banka işlemlerinde yeni dönem. Bankaya gitmeden önce bunu yapmayı unutmayın

Keçiören İlçe Nüfus Müdürlüğünde basın açıklaması yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

BDDK ile bir çalışma yapıyoruz. Bankalarda yeni kimlik olmadan işlem yapılamayacak.

"6 MİLYON EHLİYET, 12 MİLYON KİMLİK VERDİK"

Nüfus müdürlüklerinde bu yıl 30 milyon yüz yüze işlem yapıldı. E-Devlet’ten yapılan işlem sayısı 146 milyondur. Bu yıl yaklaşık 6 milyon ehliyet, 12 milyon da kimlik verdik.

"TÜRKİYE YERLİ VE MİLLİ PASAPORTUNU BASTI"

Türkiye yerli ve milli pasaportunu bastı. Bu yıl 700 bin pasaport vermeyi planlıyorduk ancak 650 bin verdik. Bu yıl toplam 11 milyon pasaport basma kabiliyetine ulaşacağız.

Birçok yerde de tapu kadastroda da artık suistimalin önüne geçilecek. Elektronik doğrulama sistemi devreye girecek.