İzmir'deki Kökünü Kurutma Operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanı Soylu, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nce 'Kökünü Kurutma Operasyonu' başlatıldığını duyurdu. İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi binasındaki toplantıda Bakan Soylu'nun yanı sıra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Vali Yavuz Selim Köşger, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları da yer aldı. Operasyon kapsamında 225 hedefin 202'sinin gözaltına alındığını belirten Soylu, "Bu mübarek gecenin sabahında 'Kökünü Kurtarma Operasyonu'nun 36'ncısını İzmir'de gerçekleştirdik. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'müz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı'mızla toplam 1472 personelin katılımıyla, 24 dedektör köpeği, hava araçlarıyla birlikte sabah saat 06.15'te başlayan operasyonda 225 hedefimiz, 136 da girilecek yer söz konusuydu. 202 hedefe ulaşıldı ve gözaltına alındılar. Bu nedenle İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'müz ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı'mızı tebrik ediyorum. Sabah itibarıyla Vali'miz, Emniyet Genel Müdürü'müz, Jandarma Genel Komutan Vekili'miz, Narkotik Daire Başkanı'mız, İzmir İl Emniyet Müdürü ve İzmir İl Jandarma Komutanı'mız ile birlikte operasyonun seyrini takip ettik. Allah'a çok çok şükür, kazasız belasız tamamladık. Bu Türkiye'deki 36'ncı 'Kökünü Kurutma Operasyonu'" dedi.

Şu an cezaevlerinde birçoğu 'uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan 222 bin tutuklu bulunduğuna dikkat çeken Bakan Soylu, "2022 yılında 2 bini İzmir'de 29 bin 800 kişi tutuklandı. Türkiye uyuşturucuyla mücadeleyi Cumhurbaşkanı'mızın talimatları, liderliği ve ortaya koyduğu iradeyle birlikte tüm hükümetimizle amansız bir şekilde sürdürmektedir" diye konuştu.

“TÜRKİYE, DÜNYAYA ÖRNEK OLUYOR”

Türkiye'nin, uyuşturucuyla mücadelede dünyaya örnek olduğunu kaydeden Bakan Soylu, "Avrupa ve Amerika, büyük uyuşturucu nakillerinin dışında uyuşturucunun kendi içlerinde dağıtımı dahil olmak üzere teslim olmuş durumdadır. 2017 yılında 941 olan uyuşturucuya bağlı ölümler 2021 sonu itibarıyla 250 rakamındadır. Türkiye, bu oranı 4'te 1 oranında düşürmüştür. Bu da milyonda 4,5 demek. Amerika'da bu oran, 90 katı fazlası, milyonda 324'tür. Avrupa ortalaması milyonda 29'dur. Almanya ise milyonda 29,6'dır. Türkiye, bu konuda Avrupa ve Amerika'nın dünyanın içinde bulunduğu iklime teslim olmamaktadır. Son 4 yılda 124 bin metruk binanın 110 bini yıkılmış veya restore edilmiştir. Geri kalan 14 bin binanın rehabilitasyon ve yıkım işlemleri valiliklerimiz ve ilgili yerel yönetimlerce devam etmektedir. Türkiye, dünyaya uyuşturucuyla mücadelenin nasıl olduğunu göstermektedir ve göstermeye devam edecektir. Terörle nasıl mücadele etmişsek ve ülke sınırlarımız içinde terörü etkisiz hale getirmeyi sağlamışsak şimdi de uyuşturucuyla mücadeleyi dünyaya aynı terörle mücadele ettiğimiz, birçok terör örgütüyle aynı anda baş ettiğimiz gibi uyuşturucuyla mücadeleyle nasıl başarılı olduğumuzu dünyanın pes ettiği noktada örnek olarak göstermiş bulunmaktayız" dedi.

“KİMSE ACIMA BEKLEMESİN”

Gençleri ve çocukları uyuşturucudan koruyacaklarının altını çizen Bakan Soylu, "Milletimiz bize itibar etsin. Bu konularda gençlerimizi, çocuklarımızı ve gelecek nesillerimizi uyuşturucu illetine karşı muhafaza edip, korumak bizim sorumluluğumuz ve namus borcumuzdur. Kimse acıma beklemesin. Acırsan acınacak duruma düşersin. Uyuşturucuya karşı sert mücadelemiz devam edecektir. Bunun altını çiziyorum. Türkiye hem etrafındaki coğrafyaya hem de dünyaya uyuşturucuyla nasıl mücadele edildiğini ve arzın nasıl kesildiğini en önemli örneğini gösterme kararlılığı içerisindedir" diye konuştu.

İzmirlilere de seslenen Bakan Soylu, "Bu, İzmir'deki ilk 'Kökünü Kurutma Operasyonu'dur. Göreceksiniz, karşınızda çok olacağız. Devletin suç ve suçluyla nasıl mücadele ettiğini, hakim olduğunu özellikle uyuşturucu satanlara, dağıtıcılara ve imal edenlere nasıl muamele yaptıklarına şahit olacaksınız. İzmirli hemşehrilerimizin de bize itimat etmesini, rahat etmesini ve devletine güvenmesini arzu ediyoruz" dedi.

(Kaynak: DHA)