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Malatya'da acil yıkılacak ve yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya'da enkaz kaldırma çalışmalarına ilişkin, "5 bin 393 olan acil yıkılacak ve yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 17:55
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Bakan Soylu duyurdu: Malatya'da acil yıkılacak ve yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldı

Malatya'da acil yıkılacak ve yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldı
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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'da, Kars Valisi Türker Öksüz ile ilçelerdeki koordinatör vali ve kaymakamların eş güdümünde, yıkım ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Günde 2 bin 630, bugüne kadar da 74 bin 788 kamyon seferiyle toplam 488 bin 85 metreküp hafriyatın kaldırıldığını kaydeden Soylu paylaşımında, "Malatya genelinde 5 bin 393 olan acil yıkılacak ve yıkık bina enkazının yüzde 70'i kaldırıldı. İl genelinde toplam 677 kamyon, 200 ekskavatör, toplam 877 iş makinesi çalışıyor. Koordinatör valilerimizden, kaymakamlarımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun." ifadelerine yer verdi.

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