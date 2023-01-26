İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin hafızası olan nüfus arşivinde 468 milyon 420 bin 923 belge dijitalleştirildi, 1 milyon 566 bin sayfa hasarlı nüfus kütüğü/dayanak belgesi restore edildi. Aramıza katılarak eğitimlerini tamamlayan 20 restoratörümüzle nüfus kütüklerimizi geleceğe taşımaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, paylaşımında, belgelerin onarıldığı ve dijital ortama aktarıldığı anların yer aldığı videoya da yer verdi.